Молодежь из России и Центральной Азии представит в Омске туристические проекты

По мнению зампредседателя правительства Омской области Олега Зарембы, туризм наряду с торговлей является одним из двигателей развития любых отношений

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана принимают участие в III форуме молодых лидеров "Россия - Центрально-Азиатский регион", который открылся в Омске. Как рассказал журналистам заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, в 2023 году форум посвящен развитию молодежного туризма, его участники представят свои туристические маршруты.

"Развитие молодежного туризма является одним из приоритетов молодежной политики России, и я знаю, что в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане наши коллеги по молодежной сфере также уделяют этому вопросу большое внимание. Мы вместе стремимся к тому, чтобы молодежь наших стран продолжала общаться друг с другом на одном культурном языке, хорошо понимала друг друга и успешно дружила и сотрудничала. И именно благодаря путешествиям мы можем добиться этой цели", - обратился Аширов к участникам по видеосвязи.

Заместитель председателя правительства Омской области Олег Заремба подчеркнул, что туризм наряду с торговлей является одним из двигателей развития любых отношений. "Чем больше наша молодежь будет ездить к соседям, чем больше будет видеть, осязать, дружить, тем больше будет развиваться и культурные, и торговые отношения между нашими странами", - сказал он журналистам.

Как уточнили ТАСС в Росмолодежи, участники форума представят 18 проектов по трем направлениям: гастротуризм, ремесленный туризм и культурно-исторический. Одна из российских команд разработала проект "Эффект матрешки" для молодых семей с детьми, который предлагает познакомиться с русским ремеслом через историю этой традиционной игрушки. Трехдневный маршрут охватывает пять городов, включая Москву, шесть музеев и включает три мастер-класса.

Команда из Таджикистана представила культурно-исторический маршрут "Невеста городов" про Худжанд, которому 2,5 тыс. лет. Организаторы обещают уникальное сочетание культурных, исторических и архитектурных мест, романтических прогулок и отдыха на природе. Проект "Четыре стихии тандыра" предлагает познакомиться с узбекской кухней в Ташкенте и Самарканде. В первый день гостей познакомят с блюдами из тандыра - азиатской керамической печи-жаровни, на второй запланировано посещение рынка в Самарканде и дегустация плова. В последний день их научат готовить в тандыре самсу.

Форум молодых лидеров организован Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Омской области в рамках работы базирующегося в Омске проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - Центрально-Азиатский регион". Программа включает панельную дискуссию "Туризм как драйвер развития международного молодежного сотрудничества", презентацию проектов, которые оценят эксперты. 9 ноября для участников форума будут проведены три мастер-класса по теме молодежного туризма.