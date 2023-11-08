Около трети опрошенных россиян считают профессию просветителя престижной

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль заявил, что это очень высокий рост, но все еще огромный потенциал

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти треть россиян в возрасте 14 лет и старше высоко оценивают престиж профессии просветителя. Об этом заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль во время выступления в Совете Федерации.

"Вы видите число - 31% - столько россиян оценивают престиж профессии просветителя как высокий. Число выросло за полгода на пять процентных пунктов. Это очень высокий рост, но все еще огромный потенциал", - сказал он, призвав сенаторов выступать в качестве лекторов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе общества, Древаль привел данные совместного всероссийского исследования общества "Знание" и ВЦИОМ, проведенного 14-30 октября 2023 года методом телефонного опроса. В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян старше 14 лет. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2 п. п.

Древаль также отметил, что количество лекторов общества уже превысило 23 тыс. человек. "Они проводят более 100 тыс. лекций в год, это число очень быстро растет, мы уже создали более 6 тыс. часов просветительского контента, который посмотрели в интернете более 2 млрд раз. Мы смогли дотянуться до 50 млн человек", - отметил Древаль.