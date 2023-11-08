В Москве жители с июля по сентябрь приобрели почти 870 машино-мест

Наибольшей популярностью в третьем квартале 2023 года пользовались парковочные места на юге города

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы с июля по сентябрь приобрели у города почти 870 машино-мест, общая площадь объектов составила почти 14 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Выставляемые на городские аукционы парковочные места продолжают пользоваться спросом у москвичей. В июле - сентябре 2023 года автолюбители купили у города 868 машино-мест общей площадью 13,7 тыс. кв. м в десяти округах Москвы. Из них 566 объектов горожане приобрели на открытых торгах, 302 - по преимущественному праву со скидкой 40% от рыночной стоимости", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что принять участие в торгах по продаже парковочных мест может любое физическое или юридическое лицо. Также москвичи могут приобрести у города машино-места в подземных паркингах их многоквартирных домов по преимущественному праву - со скидкой 40% от рыночной стоимости. Такая льгота доступна собственникам квартир и нанимателям по договору социального найма.

"Наибольшей популярностью в третьем квартале этого года пользовались парковочные места на юге столицы, там приобрели 191 объект. В центре города москвичи по итогам участия в аукционах купили 150 машино-мест, на юго-западе - 140, а на северо-западе - 100 объектов", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

На севере столицы в собственность москвичей перешло 95 парковочных мест, на западе - 83, на востоке - 68, на северо-востоке - 33, пять приобретены в Новомосковском округе и три - на юго-востоке Москвы.