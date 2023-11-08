В новых регионах РФ для студентов-медийщиков учредят стипендии имени Стремоусова

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич считает, что бывший замгубернатора Херсонской области серьезно повлиял на медийную сферу региона

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Пять именных стипендий в честь замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП в 2022 году, будут учреждены в 2024 году в новых регионах РФ для студентов медийных специальностей. Об этом сообщил журналистам сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Александр Малькевич.

По его словам, Стремоусов серьезно повлиял на медийную сферу Херсонской области, он стоял у истоков медиашколы региона, проводил в ней занятия.

"Я принял решение, и в 2024 году наш Фонд развития новых медиа учредит пять именных стипендий имени Кирилла Стремоусова для студентов медийных специальностей четырех новых регионов", - сказал Малькевич. По его словам, для студентов будут определены строгие критерии отбора, касающиеся не только их успеваемости, но и практической деятельности.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.