Володин выступил за обязательное строительство пожарных депо в новых микрорайонах

По словам спикера Госдумы, в ходе комплексного развития территорий "на второй уровень ушла тема пожарной защиты", а также вопросы, связанные с общественной безопасностью

МОСКВА. 8 ноября. /ТАСС/. Обязанность по строительству пожарных депо и объектов социальной инфраструктуры в новых микрорайонах при комплексном развитии территорий необходимо законодательно закрепить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием главы МЧС Александра Куренкова.

"Законодательно урегулировать вопрос, закрепив такую обязанность: при комплексном развитии территории в обязательном порядке строить в микрорайоне и пожарное депо, <...> и объекты социальной сферы, объекты спорта, отдыха и общественной безопасности", - отметил Володин.

По его словам, в ходе комплексного развития территорий "на второй уровень ушла тема пожарной защиты", а также вопросы, связанные с общественной безопасностью. "Вот это все местные органы власти, которые планируют объект под комплексную застройку территории, должны предусмотреть. И застройщик, занимаясь решением этой задачи, должен взять это либо на свою ответственность, либо регион <...> должен со своей стороны взять на себя строительство всей этой инфраструктуры", - считает Володин.

Спикер Госдумы призвал депутатов ответственно подойти к вопросу, чтобы до конца года обеспечить принятие законопроекта, который регулирует вопросы комплексного развития территорий, чтобы пожарные депо в новых микрорайонах строились "уже в рамках системного подхода".

"Думаю, что здесь точно министерство будет для нас и союзником, и партнером, поддержит такое предложение, потому что они сегодня отчасти заложники того, что не во всех регионах ответственно подходят к развитию территории, а потом ищут, где найти место под пожарное депо, или также ищут место под станцию скорой помощи, райотдел", - добавил Володин.