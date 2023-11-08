В Забайкалье представили концепцию азбуки с диалектами и топонимами края

Проект реализовали на грант губернатора региона

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Концепцию азбуки Забайкальского края, в которую войдут диалекты и топонимы региона, представили в Чите. Об этом ТАСС сообщил автор детских стихов, депутат Законодательного собрания Забайкалья Алексей Саклаков.

"Азбука регионов. Забайкалье от А до Я " рассчитана на первоклашек, чтобы они изучали алфавит. Очень оригинальная подача. Мы презентовали три буквы: А - Алханай [национальный парк в Забайкалье], Я - Яблоновый хребет и И - изюбрь. Все три буквы сопровождены рисунками художницы Елены Изместьевой. Очень интересно, в сказочном варианте нарисовано все", - сказал Саклаков.

Он отметил, что изначально идея создания "Азбуки регионов" появилась на Донбассе. В Забайкалье идею подхватили члены Общественной палаты и получили грант губернатора края на реализацию проекта.

"Сергей Сергеевич [Новиченко, председатель Общественной палаты Забайкалья] обратился ко мне с просьбой написать стихи на каждую букву. Я постарался в этих стихах отразить главные достопримечательности Забайкальского края, наши уникальные растения вроде багульника, животных. На презентации стихотворения получили одобрение. Стихи простые, детские, доступные", - добавил Саклаков.

Также в азбуке будут применены современные технологии. На каждой странице разместят QR-код, по которому можно изучить дополнительную информацию и посмотреть короткий видеоролик. Получится виртуальное путешествие по Забайкалью. Завершить разработку азбуки планируется к маю, чтобы уже в сентябре первоклассники получили книгу в подарок. Сначала запланирован тираж в 900 экземпляров. Проект реализуется с участием Института развития образования региона, Общественной палаты, краевой организации "Десантное братство" и Фонда развития Забайкальского края.