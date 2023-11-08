Астрахань с начала года восстановила в Кременной не менее 15 объектов

По словам главы Кременского района Вячеслава Третьякова, в 2024 году Астраханская область планирует отремонтировать 48 многоэтажек

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Астраханская область, взявшая шефство над Кременским районом Луганской Народной Республики (ЛНР), за 2023 год восстановила "более 15 объектов", поврежденных обстрелами ВС Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков.

"Астраханская область восстановила за текущий год уже более 15 объектов в районе. Сейчас идет ремонт в нескольких многоэтажках Кременной. Восстанавливают и школу в селе Кудряшовка - до конца ноября там планируется завершить работы. Из-за обстрелов у нас система обучения в школах и детсадах удаленная, поэтому есть возможность еще делать ремонт", - сказал он.

Третьяков отметил, что в 2024 году Астраханская область планирует восстановить в Кременной 48 многоэтажек, поврежденных обстрелами со стороны ВС Украины.

Кременской район и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года.

Кременная, бои за освобождение которой начались в середине марта 2022 года, полностью перешла под контроль Народной милиции ЛНР 19 апреля прошлого года - ВСУ бросили позиции и бронетехнику и в спешке покинули город. В ходе боев в Кременной значительно пострадала гражданская инфраструктура, в том числе системы газо-, водо- и электроснабжения.