8 ноября, 19:24
Наука
Борьба с изменениями климата

Reuters: 2023 год может стать самым жарким за 125 тыс. лет

Как пишет агентство, такой вывод был сделан после наблюдения европейской службой по изменению климата Copernicus за температурой в октябре

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые из Европейского союза выяснили, что 2023 год может стать самым жарким за последние 125 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, такой вывод был сделан после наблюдения европейской службой по изменению климата Copernicus за температурой в октябре. Минувший месяц со средней температурой 15,3 градуса Цельсия стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мире.

Как отметило Reuters, такое потепление вызвано некоторыми причинами, среди которых выброс парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива, а также природный феномен Эль-Ниньо, который нагревает поверхность восточной части Тихого океана.

В сентябре группа китайских климатологов сообщила, что 2023 год станет самым жарким в истории наблюдений и побьет рекорд по средним температурам на Земле, установленный в 2016 году. 

Теги:
Борьба с изменениями климата
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация