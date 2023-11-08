Reuters: 2023 год может стать самым жарким за 125 тыс. лет

Как пишет агентство, такой вывод был сделан после наблюдения европейской службой по изменению климата Copernicus за температурой в октябре

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые из Европейского союза выяснили, что 2023 год может стать самым жарким за последние 125 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, такой вывод был сделан после наблюдения европейской службой по изменению климата Copernicus за температурой в октябре. Минувший месяц со средней температурой 15,3 градуса Цельсия стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мире.

Как отметило Reuters, такое потепление вызвано некоторыми причинами, среди которых выброс парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива, а также природный феномен Эль-Ниньо, который нагревает поверхность восточной части Тихого океана.

В сентябре группа китайских климатологов сообщила, что 2023 год станет самым жарким в истории наблюдений и побьет рекорд по средним температурам на Земле, установленный в 2016 году.