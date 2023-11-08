В Москве в Южном Тушине начались работы по капремонту центра госуслуг "Мои документы"

На первом этаже здания сделают зоны приема, ожидания и оказания электронных услуг, вестибюль, санузел для маломобильных групп населения с системой двусторонней связи с персоналом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту центра госуслуг "Мои документы" района Южное Тушино начались в Северо-Западном административном округе Москвы. Он расположен на улице Василия Петушкова, д. 13, корп. 1, сообщили в пресс-службе столичного департамента капремонта (ДКР).

"На объекте ведутся демонтажные работы. В ходе капитального ремонта выполним зонирование помещений, что позволит использовать их более рационально и создать комфортные условия ожидания для граждан и работы сотрудников. Кроме того, оснастим центр современными системами водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции, кондиционирования и контроля доступа, а также пожарной и охранной сигнализациями. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из центра госуслуг предусмотрели систему оповещения и управления эвакуацией", - сказал замруководителя ДКР Алексей Васютин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что центр госуслуг занимает помещения первого этажа и частично подвала в 17-этажном здании 1991 года постройки. До начала работ пространство площадью почти 2,9 тыс. кв. м находилось в неудовлетворительном состоянии: инженерные системы уже выработали свой ресурс и требовали замены, также необходимо проведение ремонтных работ кровельного покрытия и внутренней отделки.

Как уточнили в пресс-службе ДКР, на первом этаже здания сделают зоны приема, ожидания и оказания электронных услуг, вестибюль, санузел для маломобильных групп населения с системой двусторонней связи с персоналом. Еще здесь будут выделены помещения для приема заявителей отделом по вопросам миграции. Кроме того, организуют кабинет для неторжественной регистрации брака.

"Родители с малышами смогут воспользоваться специально оборудованной комнатой матери и ребенка или игровым уголком. Помимо этого, обустроим кабинет биометрии, выделим зоны для установки банковских терминалов, фотокабин и организуем уголок здоровья. Помещения оборудуем для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями", - добавил Васютин.

Материалы для внутренней отделки будут использованы в зависимости от функционального назначения. Для помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений предусмотрены разные виды напольных и настенных покрытий, а также отделки потолков. Завершить работы по капитальному ремонту помещения центра госуслуг "Мои Документы" района Южное Тушино планируется в 4 квартале 2024 года, заключили в департаменте.