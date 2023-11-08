Герои СВО из Чувашии смогут получить участки для ИЖС

Землю намерены выделять в республике военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации

ЧЕБОКСАРЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Отличившиеся участники специальной военной операции из Чувашии смогут получить бесплатно участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного хозяйства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

Кабинет министров региона одобрил проект закона "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Чувашской Республики".

"Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации, или родственники в случае их гибели (смерти), смогут получить в собственность бесплатно свободные земельные участки, сформированные из республиканских или муниципальных земель, для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства", - написал Николаев.

Кроме того, правительство региона поддержало проект о дополнительной социальной поддержке детей участников спецоперации. "Бесплатным двухразовым питанием будут обеспечены дети-школьники и дети, получающие образование в форме семейного и самообразования, представителей национальной гвардии [России] в период участия в специальной военной операции и погибших (умерших) в результате выполнения боевых задач", - уточнил Николаев.