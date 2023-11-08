Гособвинение назвало мужественным решение присяжных по делу Фургала

Прокурор заявил, что присяжные вынесли такое решение, на которое рассчитывала сторона обвинения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гособвинение назвало мужественным поступком решение присяжных вынести обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

"Присяжные вынесли такое решение, на которое мы рассчитывали. Наш долг защитить этот приговор. Наши сограждане набрались мужества найти правду и нашли ее, не отвели глаз", - заявил прокурор на заседании Мособлсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

Суд в среду заслушал позицию прокуратуры в прениях сторон и последнее слово части подсудимых. Фургал заявил о невиновности и немотивированности обвинений. "Перед вами вся моя жизнь, уважаемый суд, но прокуратура не нашла ни одного момента в ней, куда бы можно было вставить эти преступления, там нет для них места", - заявил он. Заседание было перенесено на 10 ноября. Суду остается заслушать только последнее слово одного из подсудимых, после чего может быть вынесено решение.

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках оглашения того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. В настоящее время Фургал знакомится с материалами другого уголовного дела в отношении него.