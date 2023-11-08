Финансирование строительства соцобъектов Ставрополья вырастет на 17% в 2024 году

Так, на строительство нового корпуса краевого онкологического центра направят 1,1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Финансирование строительства социальных объектов достигнет 16,4 млрд рублей на Ставрополье в 2024 году, сообщила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко. Таким образом, объем вложений вырастет на 17% по сравнению с 2023 годом.

"Бюджетные инвестиции - 16,4 млрд рублей, 9,5% расходов краевого бюджета. Особенностью капитальных вложений следующего года является массовый ввод объектов. Это закономерно, 2024 год - это год, когда заканчивается первый этап национальных проектов в стране. Из 48 объектов, которые будут строиться [в Ставропольском крае], по 36 будет обеспечен ввод", - сказала она на публичных бюджетных слушаниях в думе Ставрополья.

По данным краевого Минфина, в 2024 году в регионе 1,1 млрд рублей направят на строительство нового корпуса краевого онкологического центра. На модернизацию первичного звена здравоохранения выделят более 600 млн рублей. В крае в 2024 году планируют завершить или продолжить строительство школ в городах Михайловске, Ставрополе, Кисловодске, селе Краснокумском, поселке Иноземцево, селе Арзгир. Также планируется завершить реконструкцию краевой библиотеки в городе Ставрополе и музыкальной школы в Кисловодске.

Ранее в правительстве Ставропольского края сообщали, что вложения в строительство социальных объектов в регионе в 2023 году составят около 14 млрд рублей. Увеличение финансирования позволит обеспечить массовый ввод объектов, отметила Калинченко.