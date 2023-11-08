Почти треть смертей от немеланомного рака кожи вызваны работой под солнцем

ВОЗ и МОТ считают, что должны быть приняты дополнительные меры по защите работников

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти каждая третья смерть от немеланомного рака кожи связана с работой под солнцем без надлежащей защиты. К такому выводу пришли в совместном исследовании Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам МОТ и ВОЗ, изучивших положение в 183 странах, "в 2019 году почти 19 тыс. человек умерли от немеланомного рака кожи из-за работы на открытом воздухе под солнцем". Большинство (65%) составляют мужчины. В период с 2000 по 2019 год число смертей от рака кожи, связанного с воздействием солнечного света, увеличилось на 88% - с 10 088 случаев до 18 960. В целом в 2019 году в мире 1,6 млрд, или 28% людей трудоспособного возраста "подверглись воздействию солнечного ультрафиолетового излучения во время работы", говорится в докладе.

Смерти, вызванные воздействием ультрафиолетового излучения во время работы, "в значительной степени можно предотвратить при помощи экономически эффективных мер", заявил генеральный директор МОТ Жильбер Хунгбо. "Крайне важно, чтобы правительства, работодатели, работники и их представители действовали вместе в рамках четко определенных прав, ответственности и обязанностей для снижения профессионального риска воздействия ультрафиолетового излучения. Это может спасти тысячи жизней каждый год", - отметил он.

ВОЗ и МОТ считают, что должны быть приняты дополнительные меры по защите работников. Поскольку рак кожи развивается после многих лет или даже десятилетий воздействия ультрафиолетового излучения, работники "должны быть защищены с молодого возраста". Авторы доклада рекомендовали правительствам разработать правила работы на открытом воздухе. В частности, речь идет о таких мерах, как обеспечение работников солнцезащитным кремом и одеждой - широкополыми шляпами, рубашками с длинными рукавами и длинными брюками, а также об изменении графика профессиональной деятельности таким образом, чтобы рабочее время не выпадало на солнечный полдень.