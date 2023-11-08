Путин поручил представить предложения по повышению инженерной защиты от паводков в ДФО

Инициативы должны быть представлены до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности инженерной защиты от подъемов воды в регионах Дальневосточного федерального округа, особенно в Уссурийске, следует из перечня поручений президента.

"Обеспечить проведение анализа рисков негативного воздействия вод в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представить предложения по повышению эффективности организации инженерной защиты территорий и объектов от такого воздействия, обратив особое внимание на город Уссурийск Приморского края", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 1 февраля 2024 года.

В регионах Дальнего Востока ежегодно фиксируют паводки. В Приморье в 2023 году с 25 августа действует режим ЧС федерального уровня из-за сильных дождей и паводков. Бедствие затронуло более 100 населенных пунктов, подтопило более 5 тыс. домов, погиб урожай на 40 тыс. га сельскохозяйственных угодий.