Глава Адыгеи считает важным внедрять передовые методики прокладки сетей при ремонте дорог

По словам Мурата Кумпилова, результаты дорожных работ в регионе должны отразиться на снижении аварийности и смертности на дорогах

МАЙКОП, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает важным внедрение в регионе современных методик прокладки инженерных сетей при проведении ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба Кумпилова по итогам совещания по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

"Поручено совместно с муниципалитетами предусматривать земельные участки для укладки тротуаров, внедрять современные методики прокладки инженерный сетей", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что особое внимание глава региона призвал уделять ремонту дорог рядом с соцобъектами. В частности, Кумпилов указал на необходимость обустройства тротуаров вдоль автодорог, ведущих к строящимся школам в ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновском, а также в ауле Козет.

"Основная задача строительства и ремонта дорог заключается в том, чтобы было комфортно и безопасно пешеходам и автомобилистам, а также чтобы развивалась экономика, для этого грамотно планируйте работы и распределяйте бюджетные средства, результаты намеченных мероприятий также должны отразиться на снижении аварийности и смертности на дорогах", - подчеркнул Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, необходима интенсивная работа на стадии проектирования. "Предусматривайте использование самых современных технологий, обустройство тротуаров, остановок, уличного освещения, монтаж подземных инженерных коммуникаций", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе напомнили, что за последние пять лет в Адыгее отремонтированы и введены в эксплуатацию 184 участка автодорог общей протяженностью 356 км, в результате чего регион попал в семерку лучших в стране по дорожному строительству. "Только в текущем году финансирование строительства в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и госпрограмм превышает 4,2 млрд рублей, примерно столько же составит объем Дорожного фонда республики на 2024 год", - заключили в пресс-службе.