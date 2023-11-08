ТУСУР и Университет Решетнева будут готовить кадры для создания российских спутников

Студенты смогут получить возможность присутствовать на запуске космического аппарата, отметил ректор томского вуза Виктор Рулевский

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Новую образовательную программу по подготовке разработчиков спутников запустят Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и Университет Решетнева с нового учебного года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор томского вуза Виктор Рулевский.

"Мощности - это не только станки и стены, это также технологии и кадры. С нового учебного года мы запускаем сетевую образовательную программу "Системы мобильной связи" с компанией "Решетнев" и Университетом Решетнева. Сегодня подписали дорожную карту по реализации программы", - написал Рулевский.

По его словам, Роскосмос ставит задачу наладить серийное производство спутников, в чем ключевая миссия отведена АО "Решетнев". Сегодня в России производится до 45 космических аппаратов в год, а к 2030 году, чтобы не отстать от мировой индустрии, нужно выпускать до 400 аппаратов в год.

Планируется готовить разработчиков протоколов спутниковой связи, а также подключать студентов к проектам по созданию спутников. "Бонус - дополнительная стипендия от предприятия и даже возможность присутствовать на запуске космического аппарата", - отметил ректор.