В Новгородской области увеличили размер разовой выплаты контрактникам до 300 тыс. рублей

Заключить контракт необходимо в период с 1 ноября по 31 декабря 2023 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Размер региональной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу до конца года составит 300 тыс. рублей в Новгородской области. Соответствующий закон приняли депутаты на внеочередном заседании региональной Думы, сообщает ее пресс-служба.

"Закон увеличивает размер региональной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Она составит 300 тыс. рублей при условии заключения контракта в ближайшие два месяца - в период с 1 ноября по 31 декабря 2023 года", - отмечается в сообщении.

Также внесены изменения в областной закон "О мере социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с войсками национальной гвардии Российской Федерации".

Закон дополнен новыми категориями участников специальной военной операции, которые могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. "К этим лицам относятся военнослужащие, заключившие во время прохождения военной службы по призыву в воинской части первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, и военнослужащие из числа граждан, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ", - пояснили в облдуме.

Как уточнили в пресс-службе, новая выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке. Средства на реализацию закона в сумме 150 млн рублей предусмотрены в бюджете региона на 2023 год. Председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев отметил, что вопросы поддержки участников специальной военной операции занимают одно из центральных мест в парламентской повестке.

"На сегодняшний день в Новгородской области принят и действует большой пакет мер поддержки наших бойцов и членов их семей, который мы постоянно дополняем. Это единовременные выплаты, бесплатное горячее питание детей бойцов, которые учатся в школах и техникумах, бесплатная юридическая помощь, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных, компенсация родительской платы за детский сад, льготы на газификацию домовладений. Такие решения мы принимаем оперативно и при поддержке всех думских фракций", - сказал Юрий Бобрышев.