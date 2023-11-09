В Приморье циклон принес смешанные осадки

В отдельных районах региона ожидаются гололедные явления

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Приморский край снова оказался на пути циклона, осадки в виде дождя, снега и мокрого снега начались в западной части региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Осадки в виде дождя уже идут в Партизанске, к настоящему моменту там выпало 7,9 мм. В Чугуевке, Анучине, Яковлевке, Рудной Пристани и [районе имени] Лазо осадки смешанные - снег с дождем. Сегодня в целом в некоторых районах ожидаются сильные дожди и снегопады", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в отдельных районах ожидаются гололедные явления. Ветер южный, днем северо-западный, на побережье сильный. Не исключены ледяные дожди.

С понедельника по вторник в Приморском крае прошли осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя или обледенения. Количество выпавших за 2 суток осадков превысило месячную норму в 1-3 раза в 19 муниципалитетах Приморского края. Из-за подъема уровня рек произошел размыв одного объезда моста - на некоторых дорогах было ограничено движение.

Ледяной дождь вызвал аварии на электросетях - под весом налипшего льда деревья падали на ЛЭП.