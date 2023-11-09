В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на пятницу - до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит примерно 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.