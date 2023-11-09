Вильфанд назвал октябрь в Москве необычно мрачным и дождливым

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это связано с преобладанием циклонов в течение месяца

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прошедший месяц в Москве стал одним из самых мрачных за последние годы. Такой низкий уровень освещенности в среднем бывает раз в 10-15 лет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Среднее давление в октябре было очень низким - на 10 мм ртутного столба ниже нормы. Это связано с тем, что в течение месяца преобладали циклоны. Такое низкое среднемесячное давление бывает один раз в 20 лет в среднем. У этого, конечно, были и последствия - осадков выпало на 80% больше нормы, очень дождливый месяц, и облачность была существенно выше, чем бывает обычно. Это говорит о том, что месяц был очень мрачным", - сообщил он, ссылаясь на исследование Метеорологической обсерватории МГУ.

По словам Вильфанда, суммарная освещенность в октябре была очень низкой. "Такая наблюдается примерно раз в 10-15 лет", - сказал он.

Метеоролог напомнил, что сентябрь в Москве, напротив, оказался самым светлым за всю историю метеонаблюдений.