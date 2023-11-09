В Якутске открылся первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21"

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21" открыли в Якутске, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Якутии Айсен Николаев.

"Школа 21" - школа программирования от "Сбера", которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Обучение проходит в кампусах школы, которые открыты еще в пяти городах - Москва, Казань, Новосибирск, Сургут и Великий Новгород.

"Мы открываем сегодня шестой кампус, до конца года мы откроем седьмой кампус", - сказал на открытии Греф. Он пожелал успехов участникам. По его мнению, в Якутии проект позволит дать новый толчок в развитии современных технологий. Как сообщил Николаев, работа над созданием кампуса шла в течение пяти месяцев.

Открывшийся в Якутске кампус стал первым в Дальневосточном федеральном округе. Он расположился в трехэтажном здании на площади свыше 1,9 тыс. кв. м, создано около 200 мест для работы. Установлено современное оборудование, предусмотрены зоны для обучения и отдыха участников. Всеми возможностями кампуса они смогут пользоваться круглосуточно.