В Челябинской области из-за технического сбоя приостановили регистрацию автомобилей

Срок восстановления системы в ГИБДД не уточнили

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Технический сбой программного обеспечения произошел в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области. Приостановлены регистрация автомобилей и замена водительских прав, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено", - сказано в сообщении.

Срок восстановления системы не сообщается. При этом в пресс-службе добавили, что в настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.