Почти 30 специалистов из Вьетнама учатся в Академии противопожарной службы МЧС России

Глава ведомства Александр Куренков сообщил, что в Академии гражданской защиты МЧС России вьетнамские коллеги изучили курс по радиационной, химической и биологической защите

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 30 вьетнамских специалистов в настоящее время обучаются в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на пресс-подходе во время рабочей поездки во Вьетнам.

"Одним из направлений взаимовыгодного партнерства является подготовка специалистов. В настоящее время в Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России обучаются 26 коллег из Вьетнама", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как выстроены отношения с Вьетнамом на уровне спасательных служб.

Куренков добавил, что в июне в Академии гражданской защиты МЧС России вьетнамские коллеги изучили курс по радиационной, химической и биологической защите - 48 учебных часов. Также министр пояснил, что чуть более месяца назад делегация из Вьетнама посетила Академию государственной противопожарной службы МЧС России. "Со своей стороны считаю полезной такую практику посещения учебных заведений. Это позволяет, что называется, держать руку пульсе и дает возможность предметно обсуждать и выстраивать различные аспекты учебы", - подчеркнул министр.

Александр Куренков прибыл во Вьетнам и провел встречу с министром общественной безопасности Социалистической Республики То Ламом © Марина Венцова/ МЧС России/ ТАСС

Кроме того, в рамках российско-вьетнамского сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в июле этого года делегация МЧС России в Ханое приняла участие в международной выставке "Пожарная безопасность, спасательные технологии и оборудование". В 2018 году АГПС МЧС России совместно с институтом противопожарной безопасности Вьетнама разработала и издала уникальный словарь по чрезвычайным ситуациям. Он содержит 20 тыс. терминов, издан на трех языках: русском, английском, вьетнамском. По словам министра, словарь является хорошим подспорьем в работе сотрудников пожарно-спасательных и иных аварийных служб. "В целом российско-вьетнамское сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представляется весьма перспективным и взаимовыгодным", - подытожил Куренков.