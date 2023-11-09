В аэропорту Норильска задержали шесть рейсов из-за непогоды

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидает 451 пассажир

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. В аэропорту Норильска (Алыкель) шесть авиарейсов задержали из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Норильск (Алыкель) по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка выполнения шести рейсов авиакомпаний "НордСтар" и "Сибирь" в Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды, Москву, Екатеринбург и Красноярск максимальной продолжительностью более шести часов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 451 пассажир ожидает вылета. Норильская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров.

По информации регионального главка МЧС, на юге Таймыра порывы ветра до 25 м/с и более, метель.