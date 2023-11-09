Жители Подмосковья с начала года оформили более 130 тыс. медсправок онлайн

Услуга получения онлайн медицинских справок в регионе предоставляется по проекту "Онлайн-поликлиника"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 130 тыс. медицинских справок оформили через интернет с начала года жители Московской области по проекту "Онлайн-поликлиника". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Информатизация сферы здравоохранения позволяет перевести ряд услуг в онлайн-формат. В частности, больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить ее в несколько кликов и получить готовый документ в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс. медицинских справок", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что услуга получения онлайн ряда медицинских справок - всего девять видов - в Подмосковье предоставляется по проекту "Онлайн-поликлиника".

"Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, детского лагеря, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года", - добавили в пресс-службе.