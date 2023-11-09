Китай продолжит сотрудничество с США по защите панд

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что в зоопарке Атланты еще находятся четыре панды

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Пекин готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном по защите больших панд. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай готов продолжить укреплять сотрудничество с США и другими странами, чтобы внести позитивный вклад для защиты больших панд и других исчезающих видов", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя возвращение в КНР бамбуковых медведей из вашингтонского зоопарка.

Он отметил, что в настоящее время в зоопарке Атланты еще находятся четыре панды. "Я верю, что они, как посланники дружбы, продолжат наводить мосты дружбы между народами Китая и США", - сказал Ван Вэньбинь.

В среду агентство Xinhua проинформировало, что три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются домой в Китай, таким образом в столице США больше не будет ни одного бамбукового медведя.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что три панды из зоопарка в Вашингтоне вернутся в Китай до конца декабря. Бамбуковые медведи из зоопарка Атланты вернутся в КНР до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарке, то в США больше не останется этих животных.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до более чем 2 тыс.