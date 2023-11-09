В России появится премия по качеству в сфере здравоохранения

Необходимость создания отечественной модели по качеству в здравоохранении возникла с уходом международных систем аккредитаций из России, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета Минздрава

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сеченовский университет Минздрава России и Роскачество договорились о запуске в России премии по качеству в здравоохранении, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сеченовский университет и Роскачество подписали соглашение об адаптации и запуске премии правительства РФ по качеству в здравоохранении. В основу премии ляжет "Сеченовский стандарт" - стандарт качества и безопасности медицинской деятельности, разработанный в Сеченовском университете", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что необходимость создания отечественной модели по качеству в здравоохранении возникла с уходом международных систем аккредитаций из России. Помимо "Сеченовского стандарта", разрабатываемая модель будет включать в себя элементы международных практик, которые адаптируют под реалии российской медицины, подчеркнули в пресс-службе.

"Клинический центр Сеченовского университета обладает уникальным опытом работы с пациентами - в год осуществляется прием более 550 тыс. человек, поэтому конвертация собственного опыта в подобный продукт очень эффективна", - добавили в пресс-службе.

По словам директора Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Минздрава РФ Нино Габунии, важность объединения модели премии правительства РФ в области качества с принципами, изложенными в отраслевых стандартах, обсуждалась совместно с Роскачеством еще с 2022 года.

"Включение отраслевой специфики позволит вовлечь большее количество отечественных организаций в работу по повышению качества и безопасности медицинской деятельности. На базе Сеченовского университета мы объединим опыт лидеров и изложим это в модели премии по качеству в здравоохранении", - пояснил Габуния.