В ЛНР из-за боевых действий повреждено и уничтожено более 50 тыс. га леса

Это приводит к трансформации ландшафта и нарушает экосистему, сообщила зампредседателя правительства ЛНР Елена Костенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. га леса в ЛНР были повреждены или уничтожены в результате пожаров и боевых действий. Об этом сообщила зампредседателя правительства ЛНР Елена Костенко на первой всероссийской "Докучаевской конференции".

"Площадь поврежденных и погибших в результате пожаров и боевых действий лесов превышает 50 тыс. га", - сказала она.

Костенко уточнила, что это приводит к трансформации ландшафта и нарушает экосистему. В частности, в ЛНР высаженные в 1940-1980 годах леса предотвращали эрозии и пыльные бури.

По ее словам, для восстановления лесов за последние пять лет выполнено воспроизводство на площади 1,3 тыс. га.