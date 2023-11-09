9 ноября, 09:34

Лесное законодательство новых регионов полностью адаптируют к российскому к 2026 году

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов сообщил, что в 2023 году финансирование сферы в новых регионах составило 142 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Лесное законодательство в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет полностью адаптировано к российскому к 2026 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, выступая на первой всероссийской "Докучаевской конференции" в Ростове-на-Дону.

"В 2024 году за счет имеющегося финансирования в рамках тех денег, которые выделяются Федеральным агентством лесного хозяйства, проведем лесоустройство в новых регионах [РФ]. Следом войдем в нормальное русло лесных планов, лесохозяйственного планирования, всей той документации, которая нужна для того, чтобы к 2026 году, как поручил президент [РФ], полностью систему адаптировать к российскому законодательству", - сказал он.

Панфилов отметил, что одним из приоритетов для новых регионов России сейчас является грамотное использование лесов, не в ущерб экологии, а также лесовосстановление. "Думаю, что Донецкая, Луганская республики, Херсонская, Запорожская области станут примерами разумного использования лесов исходя из устойчивого развития социального, экономического, экологического", - добавил он.

По его словам, в 2023 году финансирование сферы в новых регионах России составило 142 млн рублей, эти средства были направлены на выплаты зарплат, сохранение лесов от пожаров. В 2024 году планируется финансировать лесовосстановление, закупку техники и лесопожарного оборудования.

Первая всероссийская "Докучаевская конференция" проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря. "Докучаевская конференция" проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение. 

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