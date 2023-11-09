Во Львове с мемориала на Холме Славы демонтировали памятники советским солдатам

Как ранее заявила управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева, городские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с этого мемориала

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Три памятника советским солдатам демонтированы с мемориального комплекса на Холме Славы во Львове на западе Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующие фото.

Ранее управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева рассказала местным СМИ, что городские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с этого мемориала. Мэрия уже подала документы в Минкультуры Украины для получения согласования, отметила чиновница.

В июле 2021 года во Львове был снесен Монумент Боевой славы - памятник советским солдатам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В октябре того же года Львовский горсовет решил уничтожить советскую символику на другом мемориальном кладбище - Марсовом поле, а в августе 2022 года он принял постановление о перенесении оттуда захоронений.

Холм Славы - мемориал, где захоронены воины русской императорской армии, погибшие в 1914-1915 годах в Галиции в Первую мировую войну, и советские воины, павшие при освобождении Львова в 1944 году. С 1984 года имеет статус памятника садово-паркового искусства, с 2002 года - памятника национального значения. Его общая площадь составляет 0,76 га.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников.