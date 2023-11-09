9 ноября, 13:57

Во Львове с мемориала на Холме Славы демонтировали памятники советским солдатам

Как ранее заявила управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева, городские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с этого мемориала

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Три памятника советским солдатам демонтированы с мемориального комплекса на Холме Славы во Львове на западе Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующие фото.

Ранее управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева рассказала местным СМИ, что городские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с этого мемориала. Мэрия уже подала документы в Минкультуры Украины для получения согласования, отметила чиновница.

В июле 2021 года во Львове был снесен Монумент Боевой славы - памятник советским солдатам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В октябре того же года Львовский горсовет решил уничтожить советскую символику на другом мемориальном кладбище - Марсовом поле, а в августе 2022 года он принял постановление о перенесении оттуда захоронений.

Холм Славы - мемориал, где захоронены воины русской императорской армии, погибшие в 1914-1915 годах в Галиции в Первую мировую войну, и советские воины, павшие при освобождении Львова в 1944 году. С 1984 года имеет статус памятника садово-паркового искусства, с 2002 года - памятника национального значения. Его общая площадь составляет 0,76 га.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация