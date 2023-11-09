Смартфоны Samsung смогут переводить разговоры в реальном времени

По данным компании, речь идет о встроенной функции AI Live Translate Call, которая "избавит от необходимости" использовать сторонние приложения

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Смартфоны компании Samsung Electronics, которые будут выпущены в 2024 году, смогут переводить разговоры в реальном времени благодаря технологиям искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом сообщила южнокорейская компания на своем сайте.

Речь идет о встроенной функции AI Live Translate Call, которая "избавит от необходимости" использовать сторонние приложения, указывается в сообщении. "Аудио- и текстовый перевод будут появляться в реальном времени по мере разговора, что сделает беседу с носителем другого языка настолько же простой, как включение субтитров во время трансляции видео", - заявили в Samsung Electronics. Технологии искусственного интеллекта Galaxy AI появятся в продукции компании уже в начале 2024 года.

Газета The Korea Times поясняет, что переводить телефонные разговоры в режиме реального времени, вероятно, смогут смартфоны линейки Galaxy S24, которые выйдут в 2024 году. Перевод, как ожидается, будет работать и при общении с пользователями продукции другой компании.

Ранее на форуме Samsung AI Forum корпорация представила собственную модель генеративного искусственного интеллекта Samsung Gauss, которая будет способна составлять электронные письма, краткое изложение текстов, а также создавать и редактировать изображения.