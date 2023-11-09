В Болгарии зафиксировали вторичный очаг птичьего гриппа

Заболевание выявили на ферме, технологически связанной с первичным очагом заболевания, где находилось около 180 тыс. кур-несушек

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Вторичный очаг птичьего гриппа зафиксировали на промышленной птицеферме в селе Дончево в районе города Добрич в северо-восточной части Болгарии. Как сообщило Болгарское агентство по безопасности продуктов питания (БАБПП), вирусное заболевание выявили на ферме, технологически связанной с первичным очагом заболевания, где находилось около 180 тыс. кур-несушек.

На второй ферме находится около 320 тыс. птиц, которые также будут уничтожены.

В октябре БАБПП проинформировало об очагах заболевания в районе города Пазарджик, где находились около 170 тыс. кур-несушек, в районе города Велико-Тырново - около 395 тыс. птиц и в районе Хасково - около 40 тыс. кур.

В радиусе 3 км от очага заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В десятикилометровой зоне введено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов. Все находящиеся на фермах птицы будут уничтожены.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасно.