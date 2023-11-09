9 ноября, 15:53

В Петербурге открылся биобанк для хранения генетических данных о семьях

Основу биобанка составили 56 тыс. образцов от 8 тыс. доноров, которые собирались с момента основания Отдела геномной медицины НИИ в 1988 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Биобанк "Генофонд" открылся на базе НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта. Он станет первым в России хранилищем генетических данных о семьях, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем Telegram-канале.

"В НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта открылся биобанк "Генофонд". <…> Биобанк станет первым в России хранилищем, где будут собраны не только биоматериалы отдельно взятых пациентов. Ученые-генетики создают первую в стране "библиотеку" генетических данных о целых семьях", - написал он.

По словам вице-губернатора, основу биобанка составили 56 тыс. образцов от 8 тыс. доноров, которые собирались с момента основания Отдела геномной медицины НИИ в 1988 году. Хранение биоматериалов мужчины и женщины, исследование их репродуктивного здоровья позволят вывести на новый уровень профилактику наследственных заболеваний и дадут возможность семье родить здорового ребенка. На сегодняшний день вместимость биобанка составляет почти 300 тыс. образцов. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация