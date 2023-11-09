В Петербурге открылся биобанк для хранения генетических данных о семьях

Основу биобанка составили 56 тыс. образцов от 8 тыс. доноров, которые собирались с момента основания Отдела геномной медицины НИИ в 1988 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Биобанк "Генофонд" открылся на базе НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта. Он станет первым в России хранилищем генетических данных о семьях, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем Telegram-канале.

"В НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта открылся биобанк "Генофонд". <…> Биобанк станет первым в России хранилищем, где будут собраны не только биоматериалы отдельно взятых пациентов. Ученые-генетики создают первую в стране "библиотеку" генетических данных о целых семьях", - написал он.

По словам вице-губернатора, основу биобанка составили 56 тыс. образцов от 8 тыс. доноров, которые собирались с момента основания Отдела геномной медицины НИИ в 1988 году. Хранение биоматериалов мужчины и женщины, исследование их репродуктивного здоровья позволят вывести на новый уровень профилактику наследственных заболеваний и дадут возможность семье родить здорового ребенка. На сегодняшний день вместимость биобанка составляет почти 300 тыс. образцов.