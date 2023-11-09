В Плещеевом озере возьмут пробы после попадания сточных вод в местную реку

Авария на напорном коллекторе главной насосной станции произошла 8 ноября

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Сточные воды попали в реку Трубеж после крупной коммунальной аварии в Переславле-Залесском Ярославской области, река впадает в Плещеево озеро, расположенное на особо охраняемой природной территории. Специалисты экстренно сделали отбор проб воды, сообщила пресс-служба национального парка "Плещеево озеро".

"Неочищенные сточные воды попали в реку Трубеж. На место незамедлительно выехали специалисты национального парка "Плещеево озеро". В настоящее время с целью мониторинга за состоянием качества воды производится отбор проб воды в озере и в реке Трубеж", - говорится в сообщении.

Сточные воды попали в реку из-за переполнения канализационного колодца в районе Комсомольской площади в Переславле. 8 ноября в городе произошла авария на напорном коллекторе главной насосной станции. Жители всего города - около 37 тыс. человек - остались без холодной и горячей воды. Аварийные службы и администрация городского округа работали всю ночь, сейчас проводится полная замена участка трубопровода.

Восстановить подачу воды и отопления планировалось к 14:00, но работы до сих продолжаются. Маломобильным людям организована адресная доставка воды. В школах учебный процесс 9 ноября прошел дистанционно, детские сады не работали.

"Национальным парком "Плещеево озеро" подготовлены и направлены письма во все необходимые государственные и иные инстанции для оперативного принятия мер по недопущению дальнейшего попадания сточных вод в реку Трубеж", - уточнили в пресс-службе нацпарка.

Национальный парк "Плещеево озеро" расположен в Переславском районе Ярославской области. В 1988 году был основан Переславский природно-исторический национальный парк, в 1998 году был переименован в национальный парк "Плещеево озеро". Является особо охраняемой природной территорией.