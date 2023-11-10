9 ноября, 21:24

Российские полицейские отметят День сотрудников органов внутренних дел

В это время правоохранители также подводят промежуточные итоги года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Профессиональный праздник - День сотрудников органов внутренних дел - отмечают российские полицейские. Он был утвержден указом президента РФ 12 лет назад. До реформы МВД в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

Прародительницей современной полиции считают службу охраны общественного порядка, созданную в 1715 году по указу Петра I. Главное требование к новой структуре государь сформулировал лаконично: "Честь в служении Отечеству". До сих пор эти слова остаются девизом полицейских. В 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. До 1931 года милиция находилась в ведении местных советов, затем перешла в структуру НКВД. С 1946 года служба вошла в состав союзно-республиканского МВД СССР, а затем перешла в МВД России.

Для МВД этот день не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, согласно данным о состоянии преступности за период с января по сентябрь, общее количество зарегистрированных преступлений в РФ снизилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше стало разбоев, грабежей, краж, угонов транспорта. За девять месяцев правоохранительными органами раскрыто 773,7 тыс. преступлений. По 80% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Раскрываемость таких преступлений как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и разбой превышает 95%. За отчетный период раскрыто 41,2 тыс. преступлений прошлых лет, что на 4,3% превышает показатель минувшего года.

На объектах транспортной инфраструктуры отмечается снижение регистрируемых преступлений на 7,1%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 82,8% от общего количества зарегистрированных преступлений экономической направленности и 77,3% криминальных деяний коррупционного характера. 

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