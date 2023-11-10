10 ноября, 02:11

В Якутии создадут лабораторию ИИ в партнерстве со Сбербанком

В ней будут решать широкий круг социально значимых задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) будет создана в Якутске, подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лаборатории между Якутией, Сбербанком и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Глава Якутии Айсен Николаев, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лаборатории искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Лаборатория будет решать широкий круг социально значимых задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий. Запланированы тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона, популяризация ИИ и цифровых технологий, отметили в пресс-службе.

"Мы гордимся тем, что именно Сбербанк, демонстрирующий впечатляющие достижения в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, стал нашим партнером в открытии новой лаборатории искусственного интеллекта. Уверен, что с помощью такого мощного партнера мы добьемся немалых успехов в этом", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

По итогам прошлого года Якутия стала лидером по объемам экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости. В регионе действует единая инновационная экосистема, включающая правительство региона, технопарк "Якутия", IT-парк "Якутск", венчурную компанию "Якутия", республиканский фонд развития инноваций, СВФУ и другие организации. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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