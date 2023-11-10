ИИ помог рентгенологам Москвы проанализировать более 11 млн исследований с 2020 года

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в работе лучевой службы используется более 50 сервисов, которые функционируют на технологии компьютерного зрения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) помог столичным рентгенологам проанализировать более 11 млн исследований за три года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"С 2020 г. искусственный интеллект помог московским рентгенологам проанализировать более 11 млн исследований", - написал мэр.

Собянин отметил, что сейчас Москва находится "на рубеже новой революции в использовании искусственного интеллекта", а комплексные сервисы ИИ, которые способны распознавать несколько патологий в одном снимке, уже находятся в разработке и "практически внедрении".

Мэр рассказал, что в работе лучевой службы используется более 50 сервисов, которые работают на технологии компьютерного зрения.

Собянин добавил, что сейчас тестируется новая модель работы компьютерного зрения, а именно - автономный анализ отдельных видов двухмерных снимков, где на профилактических исследованиях не обнаружено признаков патологии. По его словам, благодаря этой модели изменится процесс описания снимков.

"Цифровая трансформация лучевой службы - хороший пример использования современных достижений науки для улучшения качества медицинской помощи москвичам. И одновременно это пример обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - заключил мэр.