10 ноября, 08:01

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку из транспорта инвалидов I группы

Штраф составит до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из транспорта инвалида I группы. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предусмотрены в ст. 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас в ней в том числе установлены санкции за принудительную высадку из указанных видов транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Штраф для водителей за данное нарушение составляет 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается распространить аналогичную ответственность и на случаи принудительной высадки инвалидов I группы.

Правительство РФ в официальном отзыве указало, что "представляется неясным механизм реализации проектируемой нормы в ситуации принудительной высадки человека, являющегося инвалидом I группы, при отсутствии у него документов, подтверждающих инвалидность, и невозможности визуально определить группу инвалидности человека". "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - говорится в документе. 

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Россия
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