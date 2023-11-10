10 ноября, 09:45

Матвиенко: число зарубежных заявок на проект "Женщина-лидер" в шесть раз больше, чем мест

Спикер Совфеда напомнила, что программа задумывалась прежде всего как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество заявок на участие во втором международном потоке образовательной программы "Женщина-лидер" в шесть раз превысило количество мест, что говорит о ее востребованности и качестве обучения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов второго международного потока программы.

"В вашем потоке число заявок на участие в программе превысило количество мест уже в шесть раз. То есть конкурс и конкурсный отбор очень строгие. Считаю, что это показатель и качества обучения, и востребованности тех навыков и знаний, которые, собственно, и дает эта программа", - сказала спикер Совфеда, открывая встречу.

Она выразила уверенность в том, что после завершения программы сотрудничество с ее участницами продолжится в том числе в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, который реализует проекты в таких сферах, как сохранение здоровья и профилактика болезней, продвижение климатических инициатив, развитие благотворительности и предпринимательства. "Особое внимание уделяется вовлечению женщин в высокотехнологичные отрасли. Создан Международный совет по развитию поддержки женщин в промышленности и технологиях. Развивается сотрудничество на площадке МАГАТЭ", - сказала Матвиенко.

Сенатор напомнила, что программа "Женщина-лидер" задумывалась прежде всего как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. "Первоначально в ней принимали участие только российские женщины. Но за достаточно короткий срок программа получила широкую известность и за пределами нашей страны. И у нас возникла идея организовать международный трек программы. Первый поток обучения с участием представительниц зарубежных стран состоялся в прошлом году. Он прошел более чем успешно, это не только наши оценки, но и самих участниц, интерес к образовательной программе вырос", - заявила глава СФ.

Матвиенко поздравила выпускниц второго международного потока программы с завершением обучения и пожелала им новых успехов и всего самого доброго.

Образовательная программа "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовала в сентябре 2021 года. О планах ее запуска впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса "Лидеры России" осенью 2020 года Валентина Матвиенко. Программа является образовательной, ее ключевая цель - формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в стране и мире. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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