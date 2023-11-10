10 ноября, 09:54

В Киргизии официально запретили использовать матчество

Для этого киргизским депутатам пришлось принимать специальный закон, позволяющий отменять решения Конституционного суда страны

БИШКЕК, 10 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Киргизии решил запретить использование в республике матчества (матроним) в связи с негативной реакцией подавляющей части общества на введенное разрешение. Об этом говорится в решении, размещенном на официальном сайте суда.

"Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования", - говорится в документе.

В нем также указано, что оно обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории страны.

Этим летом Конституционный суд принял по данному поводу противоположное решение, разрешив гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать - хотят ли они иметь отчество или матчество. Это вызвало резкую критику в адрес суда со стороны депутатов национального парламента и представителей других органов власти. Парламентарии в связи с этой ситуацией даже приняли специальный закон, позволяющий отменять решения КС.

"Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вопреки общественным устоям, что подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию", - поясняется в документе.

В КС также отметили, что при вынесении вердикта относительно матронима приняли во внимание "реалии, в которых введение института матчества было воспринято в негативном ключе подавляющей частью общества, что явилось обстоятельством, которое невозможно было предвидеть". 

Теги:
Киргизия
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