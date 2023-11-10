10 ноября, 10:47
Военная операция на Украине

Рогов заявил о продвижении сил РФ у Вербового и Работина

На ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работина и Вербового. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На ореховском направлении ВСУ атаковали в сторону населенных пунктов Копани, Работино и Вербовое, везде атаки отбиты. В Работино и Вербовом наши пошли в контратаку, продвинулись на две сотни метров", - сказал Рогов.

Он добавил, что на ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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