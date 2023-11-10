В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Оно будет действовать 11 и 12 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Республике Крым на 11 и 12 ноября из-за прогнозируемых дождей и ветра до 25 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 ноября, в течение суток 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, ночью и утром 12 ноября сильные; юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало жителям не посещать горно-лесную местность и не выходить на набережные.