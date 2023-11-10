10 ноября, 11:16
Военная операция на Украине

В СФ готовят законопроект о наказании за несвоевременную поддержку бойцов СВО

Член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди отметила, что в период СВО "общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране чрезвычайно непростая"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сенаторы разрабатывают законопроект, предусматривающий введение ответственности для должностных лиц за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

"Сегодня является актуальным вопрос ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер социальной защиты ветеранам и инвалидам боевых действий. Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная - выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции", - сказала сенатор на круглом столе, который посвящен вопросам криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени.

Она отметила, что в период СВО "общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране чрезвычайно непростая". "Регулярно возникают новые вызовы, для противодействия которым необходимы эффективные правовые механизмы. Особенно актуально это в связи с усиливающейся деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, которые все больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, подорвать авторитет власти", - подчеркнула Ковитиди. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация