В СФ готовят законопроект о наказании за несвоевременную поддержку бойцов СВО

Член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди отметила, что в период СВО "общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране чрезвычайно непростая"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сенаторы разрабатывают законопроект, предусматривающий введение ответственности для должностных лиц за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

"Сегодня является актуальным вопрос ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер социальной защиты ветеранам и инвалидам боевых действий. Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная - выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции", - сказала сенатор на круглом столе, который посвящен вопросам криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени.

Она отметила, что в период СВО "общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране чрезвычайно непростая". "Регулярно возникают новые вызовы, для противодействия которым необходимы эффективные правовые механизмы. Особенно актуально это в связи с усиливающейся деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, которые все больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, подорвать авторитет власти", - подчеркнула Ковитиди.