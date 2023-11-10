10 ноября, 12:50

РПЦ закупила 1,7 тыс. обогревателей для оставшихся без тепла жителей Северодонецка

В Мариуполе силами православных волонтеров уже восстановлено 165 жилых домов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) организовала закупку 1 700 обогревателей для оставшихся без тепла жителей Северодонецка (ЛНР), а в Мариуполе (ДНР) силами православных волонтеров уже восстановлено 165 жилых домов, пострадавших от военных действий. Об этом сообщили представители синодального отдела РПЦ по благотворительности на пресс-конференции, посвященной XI Общецерковному съезду по социальному служению.

"Церковь сейчас помогает дать тепло людям, которые живут в Северодонецке. У восьми тысяч человек, даже больше, эту зиму не будет тепла, они сейчас согреваются газом, у них постоянно горят газовые конфорки, и мы сейчас с помощью общецерковных сборов закупаем для них конвекторы, обогреватели, которые им помогут", - сказал глава синодального отдела, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).

В свою очередь пресс-секретарь синодального отдела Василий Рулинский уточнил, что социальные работники РПЦ вместе со священниками уже начали передавать средства обогрева семьям в Северодонецке. "1 700 обогревателей мы закупили буквально на прошлой неделе, и сейчас происходит их раздача адресно каждой такой нуждающейся семье", - сказал он.

По словам Рулинского, данного количества устройств еще недостаточно, и синодальный отдел по благотворительности продолжает адресный целевой сбор на своей платформе "Поможем" для закупки необходимого числа обогревателей для жителей Северодонецка. В свою очередь в Мариуполе, сообщил пресс-секретарь, силами более чем 560 православных волонтеров-ремонтников уже восстановлено 165 частных домов. Новые смены волонтеров, организуемые РПЦ, выезжают в Мариуполь с марта 2023 года каждую неделю.

"Мы сейчас также имеем данные о том, сколько православных волонтеров по уходу и сестер милосердия съездили в зону конфликта из разных епархий нашей церкви - это более чем 1 100 волонтеров, многие из них ездят регулярно. Раньше происходили один-два выезда в неделю, сейчас это уже большее количество выездов регулярно сменяющихся групп волонтеров. Они приезжают в медицинские учреждения, больницы, где ухаживают за тяжело больными людьми, <…> в крупнейших городах зоны конфликта - это Донецк, Луганск, Горловка, Мариуполь, Макеевка", - сказал Рулинский.

По его данным, в общей сложности церковь уже собрала и передала более 3 220 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Из них более 2 120 тонн было направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Новокаховскую, Северодонецкую, Харьковскую и Херсонскую епархии. 

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