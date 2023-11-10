10 ноября, 13:21

МГУ будет с 2024 года готовить специалистов по ИИ со знаниями в биологии

Разработчиками программы стали преподаватели факультета биоинженерии и биоинформатики университета при поддержке Некоммерческого фонда развития науки и образования "Интеллект"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в следующем учебном году запустит программу подготовки специалистов по применению технологий искусственного интеллекта (машинного обучения) в биологии. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова открывает уникальную программу "Применение машинного обучения в биологии", на которой будут готовить специалистов с глубокими знаниями в области искусственного интеллекта (ИИ) и биологии. <…> Программа адаптирована под две категории бакалавров: биологов и программистов. Благодаря двум образовательным траекториям магистранты в течение первого семестра смогут восполнить недостающие знания из непрофильной для них области", - говорится в сообщении.

Разработчиками программы стали преподаватели факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ при поддержке Некоммерческого фонда развития науки и образования "Интеллект". Ее выпускники будут обладать "сбалансированными знаниями как в области современной биологии, так и в сфере информатики и математики" и опытом участия в индивидуальных и групповых научных проектах, уточнили в вузе. Они также пройдут стажировки в компаниях и научных центрах.

"В анализе биологических данных все более широкое применение получают методы машинного обучения. Простой запрос к базе данных биологических публикаций дает несколько десятков тысяч современных статей, посвященных применению методов машинного обучения в биологии. В частности, применение машинного обучения в биологии позволяет уточнять диагностику заболеваний, особенно разных видов рака, строить модели взаимодействия биологических систем, разрабатывать лекарства, анализировать изображения и имеет множество других приложений", - приводит пресс-служба вуза слова доктора биологических наук, академического руководителя магистерской программы Андрея Миронова. 

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