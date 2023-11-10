В Омской области намерены к 2028 году восстановить спортивную инфраструктуру на селе

В план мероприятий включены капитальный ремонт стадионов, строительство крытых хоккейных кортов и модернизация или оборудование новых футбольных полей

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области утвердило план мероприятий программы "Комплексное развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных районах Омской области" на 2024-2028 годы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. Дорожная карта включает ремонт 12 стадионов, строительство 24 крытых хоккейных кортов и оборудование или модернизацию 25 футбольных полей.

"Развиваем спортивную инфраструктуру региона. На заседании правительства утвердили новый план мероприятий на 2024-2028 годы. В рамках дорожной карты запланировали провести ремонт и материально-техническое оснащение сельских стадионов, построить крытые хоккейные корты, а также обустроить футбольные поля в наших районах", - написал Хоценко.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что программа "Комплексное развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных районах Омской области" была разработана по поручению губернатора. В план мероприятий включены капитальный ремонт стадионов в 12 районах, строительство крытых хоккейных кортов в 24 районах и модернизация или оборудование новых футбольных полей в 25 районах.

Такие спортивные объекты, подчеркнули в правительстве, являются центрами притяжения жителей муниципалитетов. На них проводятся областные сельские спортивно-культурные праздники "Королева спорта" и "Праздник Севера", тренировки и соревнования. Возведение спортивных сооружений способствует достижению целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".