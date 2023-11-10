Котяков заявил, что центр им. Альбрехта ежегодно проводит 6,5 тыс. курсов реабилитации

Представители Совета Федерации, Минтруда и Минздрава ознакомились с инновационными технологиями протезирования и реабилитации, разработанными в институте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Санкт-Петербурге ежегодно проводит 6,5 тыс. курсов реабилитации. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Ежегодно в институте у нас проводится порядка 6,5 тыс. курсов реабилитации, порядка 20 тыс. человек получают помощь в условиях стационара и амбулатории. Сегодня на базе института создана серьезная методическая база, которая направлена на подготовку и переподготовку специалистов в области реабилитации по всей стране", - сказал он на выездном заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации "Организация комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Особенности проведения комплексной реабилитации инвалидов из числа участников специальной военной операции".

Представители Совета Федерации, Минтруда и Минздрава ознакомились с инновационными технологиями протезирования и реабилитации, разработанными в институте. Ежегодно в центре получают стационарную медицинскую помощь более 8 тыс. человек, амбулаторную - более 11 тыс. человек.