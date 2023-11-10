В Думу внесли проекты обращения к кабмину и ГП в связи с обмелением Волги

В них предлагается, в частности, создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды внес на рассмотрение палаты два проекта обращений палаты - к правительству и Генеральной прокуратуре - в связи с обмелением Волги, в которых предлагается в том числе создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы. Документы размещены в думской электронной базе.

В проекте обращения к правительству авторы указывают, что изменение объемов стока по сезонам года "привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и в дельту реки Волги", это привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности. "В условиях длящегося маловодья указанные проблемы сопровождаются существенным падением уровня воды как в водохранилищах, так и на незарегулированных участках русла реки Волги, появились проблемы обеспечения проектных судоходных глубин и гарантированной работы водозаборов", - говорится в тексте.

В Госдуме для принятия дополнительных мер, которые касаются разных сфер экономики, рекомендуют кабмину "создать правительственную комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Волги и других водных объектов". Среди возможных направлений ее работы депутаты рекомендуют предусмотреть решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада, адаптации водозаборов к условиям маловодья, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, планирование расчистки русел, углубления притоков и т. д.

Кроме того, думский комитет по экологии внес на рассмотрение палаты проект постановления об обращении в Генеральную прокуратуру РФ. В документе депутаты указывают на необходимость проведения проверочных мероприятий и оценки законности размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки Волги, а также оценки работы местных властей по устойчивому обеспечению населения водой.

Совету Госдумы предложено включить оба проекта обращений в повестку заседания палаты 14 ноября.

Проблемы бассейна Волги

В начале ноября парламентарии на заседании Госдумы обсудили проблему маловодья бассейнов Волги и Дона и их притоков с приглашенными для этого руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и гендиректором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. В заседании также приняли участие представители Генпрокуратуры. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона, направит соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру. По его словам, Волга - самая зарегулированная река, а неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы.

Во время заседания депутаты также обратили внимание Генпрокуратуры на проблему незаконного строительства на берегах Волги. Володин подчеркнул, что вопрос нелегальных построек на береговой линии должен быть на обязательном контроле как в Генпрокуратуре, так и у региональных природоохранных прокуроров, напомнив, что "в соответствии с Водным кодексом постройки на берегу запрещены, доступ к рекам должен быть открыт".