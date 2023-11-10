Мурашко: российский препарат от болезни Бехтерева завоюет популярность в мире

Как сообщил министр здравоохранения РФ, клинические исследования лекарства демонстрируют обнадеживающие результаты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Разработанный в России препарат против болезни Бехтерева станет популярным в мире, клинические исследования лекарства демонстрируют обнадеживающие результаты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит, - хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Оно приводит к сращению позвонков между собой.

"Сегодня в России разработан первый в мире препарат в линейке, который позволяет бороться с тяжелым недугом - болезнью Бехтерева. Сейчас идет финальная стадия клинических исследований, которые показывают обнадеживающие результаты. Этот препарат фактически уникальный и однозначно приобретет большую популярность в мире", - сказал Мурашко на выставке-форуме "Россия".

Мурашко в пятницу посетил экспозицию "На службе здоровья!". Он отметил, что высшие учебные заведения Минздрава России каждую неделю представляют свои разработки. Например, сегодня на площадке представили цифровые решения для обучения, разработанные в Амурской области.