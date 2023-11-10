В Югре впервые в РФ нейросеть ускорила регистрацию на грант главы региона

Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов сообщил, что искусственный интеллект обеспечил прозрачность процедуры, скорость ее прохождения и равные условия для всех участников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа впервые в стране применили искусственный интеллект при регистрации жителей на грант главы региона. Отечественная разработка резидента фонда "Сколково" - компании "Биорг" - помогла отсеять ботов, сократила процесс проверки документов с нескольких суток до минут, обеспечила процесс прозрачности и равные для всех участников условия, сообщил ТАСС директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.

"Аналогов такого применения искусственного интеллекта в России мы не знаем. В прошлом году регистрация активных граждан в "Елке" занимала до трех-четырех суток, поскольку процесс проверки документов велся вручную. Это было долго, очень неудобно и неэффективно. В этом году мы применили отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision компании "Биорг". В результате программа всего за несколько минут распознает данные паспорта при его загрузке в систему, определяет его подлинность, место проживания человека и затем оперативно верифицирует или отклоняет заявку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, искусственный интеллект обеспечил прозрачность процедуры, скорость ее прохождения и равные условия для всех участников. Также он отсеял все попытки зарегистрироваться по подретушированным, измененным в компьютерных программах паспортам, с разных почтовых ящиков с одними и теми же данными. "В итоге в системе зарегистрировалось свыше 40 тыс. жителей Югры", - отметил Самохвалов.

Он уточнил, что всего в этом году поступило более 600 проектов на общую сумму более 500 млн рублей. Из них после экспертной оценки будут поддержаны проекты на почти 100 млн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, когда на реализацию грантов физических лиц из бюджета региона направили 80 млн рублей.

С 2019 года в Югре впервые в России введен грант губернатора. С 2022 года он стал предоставляться для физических лиц. При этом жители региона сами выбирают, какие проекты нуждаются в поддержке, в ходе голосования виртуальным капиталом на платформе "Елка - Единый личный кабинет активиста".

Компания "Биорг" - российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов).